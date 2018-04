Jerusalem (AFP) Eine iranische Drohne, die Anfang Februar in den israelischen Luftraum eindrang, ist nach israelischen Angaben mit Sprengstoff bestückt gewesen. Der Iran habe mithilfe des Fluggeräts einen Angriff in Israel verüben wollen, teilte die Armee am Freitagabend mit. Die Drohne sei aber abgefangen und zerstört worden. Den Angaben zufolge wurde sie von einem "iranischen Stützpunkt" in Syrien gesteuert. Unmittelbar danach hatte die israelische Luftwaffe diesen angegriffen.

