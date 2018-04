Gaza (AFP) Bei einer Explosion an der Grenze zu Israel sind am Samstag nach Angaben der Behörden im Gazastreifen vier Palästinenser getötet worden. Die Detonation östlich von Rafah sei durch einen israelischen Angriff verursacht worden, teilte das Gesundheitsministerium der radikalislamischen Hamas in Gaza mit. Ein Sprecher der israelischen Armee dementierte eine Attacke des Militärs. Normalerweise bekennt sich Israel zu Angriffen im Gazastreifen.

