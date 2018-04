Wiesbaden (dpa) - Einen Tag nach seiner Eröffnung hat eine Sprinkleranlage das Rhein-Main Congress-Center in Wiesbaden unter Wasser gesetzt. Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, war zunächst unklar. Die Anlage ging bei einem Tag der offenen Tür los und löste einen automatischen Alarm bei der Feuerwehr aus. Helfer rückten an, um das Wasser aus der Halle und der Tiefgarage zu pumpen. Wieso die Sprinkleranlage ansprang, ist unklar. Das 194 Millionen Euro teure Gebäude war erst gestern mit einem großen Festakt eröffnet worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.