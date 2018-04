Den Haag (AFP) Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) setzt ihre Untersuchungsmission in Syrien trotz der westlichen Raketenangriffe fort. Die OPCW habe sich eng mit Sicherheitsexperten der UNO abgestimmt, "um die Lage zu beurteilen und die Sicherheit des Teams zu gewährleisten", erklärte die Organisation am Samstag in Den Haag. Die Chemiewaffenexperten sollen demnach wie geplant im Laufe des Samstags in Duma eintreffen, um "Fakten" zu einem mutmaßlichen Giftgasangriff in der einstigen Rebellen-Hochburg zu sammeln.

