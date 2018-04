New York (AFP) Nach den gezielten westlichen Angriffen auf Ziele in Syrien hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung gemahnt. In einer in New York veröffentlichten Erklärung hieß es am Samstag, alle Staaten müssten "unter diesen gefährlichen Umständen Zurückhaltung üben und jedwede Handlung unterlassen, die zu einer Eskalation der Lage und zu einer weiteren Verschlimmerung des Leids der syrischen Bevölkerung führen könnten".

