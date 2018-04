New York (AFP) Nach den westlichen Raketenangriffen in Syrien ist der UN-Sicherheitsrat in New York am Samstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Die Sitzung war von Russland beantragt worden, einem Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Moskau legte einen Resolutionsentwurf vor, in dem eine "Aggression" gegen Syrien in "Verletzung des internationalen Rechts und der UN-Charta" verurteilt wird.

