London (AFP) Die westlichen Luftangriffe in Syrien setzen nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May eine "klare Botschaft" gegen den Einsatz von Chemiewaffen. "Die gemeinschaftliche Aktion sendet die klare Botschaft, dass die internationale Gemeinschaft beim Einsatz von Chemiewaffen nicht tatenlos zusehen und diesen auch nicht tolerieren wird", sagte May am Samstag vor Journalisten in London. Der Raketenangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreich seien "richtig und rechtmäßig" gewesen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.