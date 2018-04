Washington (AFP) Das US-Verteidigungsministerium hat die Luftangriffe auf Ziele in Syrien als militärischen Erfolg gewertet. Bei dem gemeinsamen Einsatz mit der britischen und französischen Luftwaffe seien "alle Ziele erfolgreich getroffen worden", sagte Pentagon-Sprecherin Dana White am Samstag in Washington. Der Direktor des US-Generalstabs, General Kenneth McKenzie, dementierte Angaben Russlands, wonach eine "bedeutende Zahl" der Raketen von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden sei. Laut McKenzie wurde keines der gut hundert Geschosse abgeschossen.

