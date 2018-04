Ankara (AFP) Die Türkei hat die westlichen Angriffe in Syrien begrüßt und als "angemessen" bezeichnet. "Wir begrüßen diesen Einsatz, der das Gewissen der Menschheit angesichts des Angriffs in Duma erleichtert", erklärte das Außenministerium in Ankara am Samstagmorgen. Die syrische Führung tyrannisiere seit mehr als sieben Jahren ihr eigenes Volk, sei es mit konventionallen, sei es mit chemischen Waffen. Erwiesenermaßen habe sie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen.

