Berlin (AFP) Der neue Volkswagen-Chef Herbert Diess will einem Pressebericht zufolge auch den Vorsitz des Aufsichtsrats von Audi übernehmen. Das berichtete die Branchenzeitung "Automobilwoche" am Wochenende vorab aus ihrer neuen Ausgabe, ohne weitere Angaben dazu zu machen. Diess war am vergangenen Donnerstag zum Nachfolger von VW-Vorstandschef Matthias Müller ernannt worden. Er soll den Konzernumbau bei VW weiter vorantreiben.

