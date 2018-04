Potsdam (AFP) Im Tarifstreit von Bund und Kommunen sind die Verhandlungen der dritten Tarifrunde auf Montag vertagt worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach als Verhandlungsführer des Bundes am Sonntagabend nach Gesprächen in Potsdam von einer ersten Annäherung in Einzelfragen. In der Nacht sollten Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeiten, auf deren Grundlage die Spitzengespräche dann fortgesetzt werden. Offenbar wollen Bund und Kommunen als Arbeitgeber erst dann erste einzelne Angebote unterbreiten.

