München (AFP) In der Bundesregierung bahnt sich neuer Streit um die Zukunft des Unkrautgifts Glyphosat an. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner äußerte sich in der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe) skeptisch zu den Erfolgsaussichten des vom SPD-geführten Umweltministerium geplanten Verbots. "Verbote haben nicht immer Bestand", sagte die CDU-Politikerin. Es sei fraglich, ob die EU-Kommission einen solchen Schritt akzeptieren würde.

