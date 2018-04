Berlin (AFP) CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert Einschnitte bei den Hartz-IV-Leistungen für abgelehnte Asylbewerber. Sie sollten nicht mehr den vollen Satz in bar bekommen wie bisher, sagte Dobrindt der "Welt am Sonntag". Es müsse unterschieden werden zwischen denjenigen, die berechtigt in Deutschland Schutz fänden und denjenigen ohne Bleiberecht, sagte er.

