Berlin (AFP) Nach der Berliner Großdemonstration gegen explodierende Mieten hat die Linke die Bundesregierung zu einer Umkehr in der Wohnungspolitik aufgerufen. "Wir brauchen dringend eine wirksame Mietpreisbremse und einen Ausbau des sozialen Wohnungsbaus", sagte Fraktionschefin Sahra Wagenknecht der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag in Berlin. "Seit Jahren schaut die Bundesregierung nur zu und opfert das Grundrecht auf Wohnen den Immobilienspekulanten."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.