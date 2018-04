Eriwan (AFP) In Armenien reißen die Proteste gegen einen Wechsel des bisherigen Staatschefs Sersch Sarkissjan ins Amt des Ministerpräsidenten nicht ab. In der Hauptstadt Eriwan blockierten am Montag hunderte Demonstranten Straßen, die zum Parlament führen.

