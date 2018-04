Schwerin (AFP) Archäologen haben auf der Ostseeinsel Rügen einen Silberschatz aus der Zeit des Dänenkönigs Harald Blauzahn gehoben. Die Münzen, Ringe, Armreife, Fibeln und Perlen wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 980 und 990 in der Nähe eines Hügelgrabs aus der Bronzezeit vergraben. Damals war vermutlich der erste christliche König Dänemarks auf der Flucht vor seinem Sohn in der Gegend, wie Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommerns am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.