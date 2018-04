Buchholz in der Nordheide (AFP) Einen ungewöhnlichen Tiertransport haben Beamte von Polizei und Zoll bei einer großangelegten Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 bei Hollenstedt in Niedersachsen gestoppt: In einem Privat-Pkw entdeckten sie 15 Lämmer. Die Tiere seien von den Insassen im Fußraum vor dem Beifahrersitz und im Kofferraum untergebracht worden, erklärte die Polizei in Buchholz in der Nordheide am Montag.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.