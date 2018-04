Berlin (AFP) Im Bemühen um eine politische Lösung des Syrienkonflikts schließt die Bundesregierung Verhandlungen unter Beteiligung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad nicht aus. Syrien und die Bevölkerung brauchten endlich ein Ende der Gewalt und den Beginn eines politischen Prozesses "unter Beteiligung aller, die im Land und in der Region Einfluss haben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Dieser Prozess müsse den Übergang organisieren von Assad hin zu einer anderen Regierung.

