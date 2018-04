Düsseldorf (AFP) Der Finanzvorstand der Deutschen Bank, James von Moltke, hat dem Eindruck widersprochen, die Europäische Zentralbank (EZB) würde das Institut mithilfe einer Proberechnung dazu drängen, ihr Handelsgeschäft zu schrumpfen. "In einer rein analytischen Übung rechnen wir für die EZB durch, welche Effekte es hätte, wenn wir in unserem Handelsgeschäft kein Neugeschäft mehr machen würden", sagte von Moltke am Montag dem "Handelsblatt".

