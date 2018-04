Kano (AFP) Bewaffnete haben am Montag im Norden Nigerias nach Polizeiangaben einen Deutschen entführt. Fünf Unbekannte hätten das Fahrzeug beschossen, mit dem Arbeiter zu einer Baustelle in der Stadt Kano im gleichnamigen Bundesstaat gebracht werden sollten, teilte die Polizei mit. Ein zur Sicherheit der Gruppe abgestellter Polizist sei getötet, ein deutscher Mitarbeiter des Bauunternehmens sei verschleppt worden. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich nicht dazu äußern.

