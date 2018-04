Potsdam (AFP) Die Tarifverhandlungen für die Angestellten von Bund und Kommunen sind in dritter Runde ins Stocken geraten. Verdi-Bundeschef Frank Bsirske sprach am Montag in Potsdam nach zuvor optimistischen Äußerungen von nur noch mäßiger Stimmung. "Es gibt Komplikationen", sagte er, bevor die am Sonntag zunächst unterbrochenen Gespräche am Mittag ohne weitere Äußerungen der Tarifparteien fortgesetzt wurden.

