Hannover (AFP) Nach der für zwei Menschen tödlichen Attacke des Kampfhunds "Chiko" in Hannover ist das Tier am Montag eingeschläfert worden. Das teilte die Verwaltung der niedersächsischen Hauptstadt mit. Der Hund hatte vor knapp zwei Wochen seinen Besitzer sowie dessen Mutter in deren Wohnung totgebissen.

