Brüssel (AFP) Die EU diskutiert weiter über mögliche Sanktionen gegen den Iran. Das Thema "wird weiter auf der Tagesordnung bleiben", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Die EU sei nicht einverstanden mit der Rolle, die der Iran in der Nahost-Region und in Syrien spiele sowie mit dem iranischen Programm für ballistische Raketen. Maas betonte gleichzeitig, die EU wolle das Atomabkommen mit dem Iran erhalten.

