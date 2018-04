Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine dauerhafte Beilegung des Syrien-Konflikts unter Einschluss von Machthaber Baschar al-Assad ausgeschlossen. Angestrebt werde zunächst eine Lösung "mit all denen, die Einfluss haben in der Region", sagte Maas beim Treffen der EU-Außenminister am Montag in Luxemburg. "Dass jemand, der Chemiewaffen gegen seine Bevölkerung einsetzt, ein Teil dieser Lösung sein kann, das kann sich wohl niemand vorstellen."

