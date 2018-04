Potsdam (AFP) In der Tarifrunde für die 2,3 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen haben sich die Verhandlungsführer zu einer Nachtrunde zurückgezogen, um einen Durchbruch zu erreichen. Sollte ein Abschluss ausgehandelt werden, sei mit einer Bekanntgabe erst im Laufe des Dienstags zu rechnen, erklärten Sprecher der Tarifparteien am Montag in Potsdam. Zuvor war die dritte Tarifrunde nach Angaben von Verdi-Bundeschef Frank Bsirske wegen nicht näher erläuterter "Komplikationen" ins Stocken geraten.

