Berlin (AFP) In den vergangenen vier Jahren wurden nur wenige straffällig gewordene Ausländer aus Deutschland ausgewiesen. Ihre Gesamtzahl lag bei 19.342, wie aus der Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP hervorgeht, über die die "Welt" am Montag berichtete. Von den Ausgewiesenen lebte Ende vergangenen Jahres noch jeder fünfte (4396) zum 31. Dezember 2017 in der Bundesrepublik - etwa weil er nicht abgeschoben werden konnte.

