Mönchengladbach (AFP) Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt in einem Sonderzug für Fußballfans auf der Fahrt von München nach Mönchengladbach hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. In dem Fall geht es um Vorwürfe gegen einen 30-jährigen Mann, wie ein Polizeisprecher am Montag in Mönchengladbach sagte. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall in dem Sonderzug mit Fans von Borussia Mönchengladbach nannte die Ermittler zunächst nicht.

