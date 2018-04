Hamburg (AFP) In einem offenen Brief an die EU-Kommission und den Europäischen Rat haben mehr als hundert Prominente die Initiative für ein kostenloses Interrail-Ticket für junge Europäer unterstützt. Zu den Unterzeichnern des am Montag von Zeit online veröffentlichten Briefs zählen der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne), die Schriftsteller Martin Walser und Robert Menasse sowie die Schauspieler Til Schweiger, Daniel Brühl und Benno Fürmann.

