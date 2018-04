Berlin (AFP) Die SPD erhöht im Streit um die Reformpläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Druck auf die Union in der großen Koalition. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag zu einem Machtwort innerhalb der Union auf. "Die Kanzlerin sollte ihre Leute mal an ihr eigenes Wahlprogramm erinnern – da haben sie den Europäischen Währungsfonds noch einrichten wollen", sagte Schneider.

