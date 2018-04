Düsseldorf (AFP) Beschäftigte größerer Firmen können seit Anfang Januar erfragen, was vergleichbare Kollegen verdienen - doch nur sehr wenige Mitarbeiter nutzen einer Umfrage zufolge diese Möglichkeit. Bei 18 Konzernen und großen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sowie der Deutschen Bahn waren es bislang weniger als 400 Anfragen, wie die am Montag veröffentlichte Umfrage der "Rheinischen Post" ergab.

