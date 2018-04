Schwäbisch Hall (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in Baden-Württemberg sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Ultraleichtflugzeug und ein Sportflugzeug seien bei Schwäbisch Hall kollidiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Bei den Toten handelt es sich demnach um den Piloten des Ultraleichtflugzeugs sowie um einen Insassen des Sportflugzeugs. Ob sich noch weitere Menschen an Bord befanden, war zunächst unklar.

