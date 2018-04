Frankfurt/Main (dpa) - Das Ausbleiben einer weiteren Eskalation nach dem Angriff westlicher Alliierter unter Führung der USA auf Ziele in Syrien hat die Anleger beruhigt. Der Dax knüpfte im frühen Handel mit einem Plus von 0,21 Prozent auf 12.468,53 Punkte an seine jüngste Erholung an.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,30 Prozent auf 25.706,74 Zähler, der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,14 Prozent auf 2623,78 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich knapp in der Gewinnzone.

An den Finanzmärkten war mit einer Militäraktion gegen Syrien als Antwort auf einen vermeintlichen Giftgaseinsatz in dem Land gerechnet worden. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump kurz nach den Militärschlägen mitgeteilt, dass die «Mission vollendet» sei. Auch der britische Außenminister Boris Johnson hatte von einer einmaligen Aktion gesprochen. Wie viel Kraft der Dax nach der Erholung der vergangenen Wochen kurzfristig noch hat, bleibt Händlern zufolge aber abzuwarten.