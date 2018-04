Paris (AFP) Frankreich und die USA stimmen laut Präsident Emmanuel Macron über den Zeitpunkt für das Ende ihres Militäreinsatzes in Syrien überein. Die Mission "endet an dem Tag, an dem der Krieg gegen den IS abgeschlossen wird", erklärte Macron am Montag in Paris. Der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) sei Frankreichs einziges militärisches Ziel. Er habe nichts anderes behauptet, erklärte der französische Präsident.

