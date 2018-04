Bandung (AFP) Beim Einsturz eines Kulturzentrums in Indonesien sind am Montag sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Cirebon, 220 Kilometer östlich der Hauptstadt Jakarta, mitteilte, stürzte ein benachbartes Lagerhaus auf das Gebäude, in dem eine Tanz- und Musikgruppe gerade für eine Aufführung probte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.