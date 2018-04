Warschau (AFP) Der polnische Senat hat am Montag geringfügige Änderungen an den von der EU kritisierten Maßnahmen im Justizbereich verabschiedet. Die von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) beherrschte Parlamentskammer billigte veränderte Regelungen für den Nationalen Justizrat (KRS), für die ordentliche Gerichtsbarkeit und den Obersten Gerichtshof. In der vergangenen Woche hatte bereits die Abgeordnetenkammer die Änderungen angenommen. Auch sie wird von der PiS dominiert.

