Den Haag (AFP) Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) hat am Montag mit einer Dringlichkeitssitzung zu dem mutmaßlichen Giftgasangriff auf die syrische Stadt Duma begonnen. Das Treffen des Exekutivrates habe "soeben begonnen", verlautete aus Diplomatenkreisen in Den Haag. Der OPCW gehören 192 Länder an.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.