Den Haag (AFP) Die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) haben nach britischen Angaben noch keinen Zugang zum Schauplatz des mutmaßlichen Giftgasangriffs im syrischen Duma. Die Experten seien am Samstag in Damaskus eingetroffen, Russland und Syrien hätten ihnen aber noch nicht erlaubt, nach Duma zu gehen, teilte die britische Botschaft in Den Haag am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.