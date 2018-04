Potsdam (AFP) Bei den Tarifverhandlungen für die Angestellten des Bundes und der Kommunen haben die Verhandlungsführer in einer Nachtrunde bislang keinen Durchbruch erreicht. Indes seien eine Reihe von Hürden genommen worden, sagte Verdi-Bundeschef Frank Bsirske am Dienstag vor der Fortsetzung der Tarifrunde in Potsdam. "Wir sind einer Einigung näher gekommen." Arbeitgebervertreter des Bundes oder der Kommunen äußerten sich zunächst nicht.

