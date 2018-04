Frankfurt/Main (AFP) Ein laufender Elektrorasierer hat am Flughafenbahnhof in Frankfurt am Main einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Regionalbahnhof wurde am Montagabend wegen eines verdächtigen Summens aus einer Tasche komplett gesperrt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Zudem ragte demnach ein Kabel heraus. Spezialkräfte wurden alarmiert, um das Gepäck zu entschärfen.

