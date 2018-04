Istanbul (AFP) Ein deutsch-türkischer Journalist ist laut einem Medienbericht fünf Tage nach seiner Festnahme in Istanbul wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Gericht in der türkischen Metropole habe am Dienstag U-Haft für Adil Demirci wegen des Verdachts auf "Mitgliedschaft" und "Propaganda" für eine "Terrororganisation" angeordnet, meldete die linke Nachrichtenagentur ETHA, für die der Kölner gearbeitet hatte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.