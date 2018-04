Berlin (AFP) In der Debatte um eine EU-Reform erwartet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sich Deutschland und Frankreich auf eine gemeinsame Position verständigen. Merkel zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass die Regierungen in Berlin und Paris vor dem EU-Gipfel im Juni "ein starkes Paket auf die Beine stellen werden". Die Bundesregierung werde dabei ihre "eigenständigen Beiträge" einbringen.

