Berlin (AFP) Angesichts des mutmaßlichen Giftgasangriffs im syrischen Duma hat die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles die neuerliche Vernichtung chemischer Waffen in Deutschland angeboten. Deutschland habe dies bereits in der Vergangenheit immer wieder getan und könne diese Aufgabe auch jetzt - "international abgestimmt" - übernehmen, sagte Nahles am Dienstag vor der Sitzung ihrer Fraktion in Berlin.

