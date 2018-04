Berlin (AFP) In der Debatte um eine EU-Reform hat SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles (SPD) die Unionsparteien vor einer Blockade gewarnt. Vom Koalitionspartner seien "sehr viele rote Linien" genannt worden, "die ich nicht akzeptieren kann", sagte Nahles am Dienstag in Berlin. "Es muss doch klar sein, dass wir Europa voranbringen wollen."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.