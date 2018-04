Aalen (AFP) Eine Puppe hat in Baden-Württemberg für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Ein Spaziergänger alarmierte am Montagabend die Rettungskräfte, nachdem er am Rande des Flusses Rems bei Weinstadt-Großheppach einen menschenähnlichen Körper liegen sah, wie die Polizei Aalen in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Da dies auch der Polizei verdächtig vorkam, wurde der "Tatort" weiträumig abgesperrt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.