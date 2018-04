Osnabrück (AFP) Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat vor den ökonomischen Folgen der Einführung eines neuen Feiertags in den norddeutschen Bundesländern gewarnt. "So schön neue Feiertage für den einzelnen Arbeitnehmer kurzfristig auch sind, gesetzliche Feiertage verteuern die Arbeit in Deutschland", sagte Kretschmer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag. Zuvor hatten bereits Bundesgesundheitsministerium und Arbeitgeberverband vor zusätzlichen Belastungen gewarnt.

