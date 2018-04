Potsdam (AFP) Nach sechs Stunden getrennter Verhandlungen in den Gremien steht im Tarifstreit von Bund und Kommunen die notwendige Mehrheit für den Tarifvertragsentwurf noch immer aus. Die Verdi-Bundestarifkommission unterbrach am Dienstagabend in Potsdam zunächst ihre mehrstündigen Beratungen. Nach Teilnehmerangaben soll Verdi-Bundeschef Frank Bsirske bei der Mitgliederversammlung der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) im Tagungshotel Lösungsmöglichkeiten sondieren.

