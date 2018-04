London (AFP) Trotz der Unsicherheiten rund um den Brexit ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien auf den niedrigsten Wert seit 1975 gefallen. Wie das Nationale Statistikbüro des Landes am Dienstag mitteilte, lag die Quote im Winter, also zwischen Dezember und Februar, im Schnitt bei 4,2 Prozent. Für den Zeitraum November bis Januar hatte sie bei 4,3 Prozent gelegen.

