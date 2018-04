Bukarest (AFP) Rumäniens Ex-Präsident Ion Iliescu werden von den Anklagebehörden seines Landes "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" zur Last gelegt. Das gab die Staatsanwaltschaft am Kassationsgericht am Dienstag in Bukarest bekannt. Die Anklage bezieht sich auf die blutigen Wochen während der antikommunistischen Aufstände im Dezember 1989 in Rumänien.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.