Damaskus (AFP) Die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) sind laut syrischen Staatsmedien in der Stadt Duma eingetroffen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete das Eintreffen der Experten am Dienstag, nachdem der Termin eigentlich für Mittwoch angesetzt war. Die Experten wollen in der einstigen Rebellenbastion den Ort untersuchen, an dem die syrischen Regierungstruppen nach westlichen Angaben am 7. April beim Einsatz von Chemiewaffen zahlreiche Menschen töteten.

