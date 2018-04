Berlin (AFP) Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Zentrum Berlins wird am Freitag für erhebliche Probleme sorgen. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Mittwoch mitteilte, müssen für die Aktion in der Nähe des Hauptbahnhofs zahlreiche Straßen und Gebäude im Umkreis von 800 Metern geräumt werden. Im dem Radius liegen unter anderem Krankenhäuser, Bundesbehörden und der Hauptbahnhof.

